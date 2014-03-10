В Невском районе на лужайке нашли трехлетнюю испуганную девочку

А вот родителей малышки еще разыскивают.

В субботу, 30 апреля, правоохранители поздним вечером обнаружили на полянке в Невском районе трехлетнего ребенка. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Малышку нашли вблизи поселка Металлострой на площадке около линии электропередачи. Девочка была настолько напугана, что отказывалась общаться со стражами порядка. Возможно, девочка находится в состоянии шока или не умеет пока говорить.

Родители ребенка пока не объявились. Подробности уточняются.

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