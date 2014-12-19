  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мать малыша, утонувшего в ванной на улице Авиаконструкторов, проведет под стражей 2 месяца
Сегодня, 16:00
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мать малыша, утонувшего в ванной на улице Авиаконструкторов, проведет под стражей 2 месяца

0 0

Суд заключил ее под стражу до 27 июня.

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу мать малыша, который утонул в ванной. В изоляторе она проведет минимум два месяца.  В отношении женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Напомним, в среду, 27 апреля, ребенок утонул в ванне на проспекте Авиаконструкторов. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, женщина злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики и ведет асоциальный образ жизни. 

Ранее на Piter.tv: в Сяськелево мать 5-летнего мальчика обвинила подростка в домогательствах до ее сына.

Фото: Pexels

Теги: заключили под стражу, изолятор, мать, полиция, улица авиаконструкторов, утонул ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии