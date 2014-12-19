Мать малыша, утонувшего в ванной на улице Авиаконструкторов, проведет под стражей 2 месяца

Суд заключил ее под стражу до 27 июня.

Приморский районный суд Петербурга отправил под стражу мать малыша, который утонул в ванной. В изоляторе она проведет минимум два месяца. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, в среду, 27 апреля, ребенок утонул в ванне на проспекте Авиаконструкторов. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, женщина злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики и ведет асоциальный образ жизни.

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