Из Калининградской области будут выдворены восемь нелегалов

Еще 11 иностранцам запрещен въезд в Россию.

Из Калининградской области будут выдворены восемь иностранцев, нарушивших миграционные правила. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, сотрудники полиции выявили 202 нарушения миграционного законодательства в ходе оперативно-профилактических рейдов. Среди нарушителей оказались 45 человек, не соблюдавших правила пребывания в России, 146 нелегалов, нарушивших условия въезда или режим пребывания, и семь иностранцев, работавших без разрешения.

В отношении восьми мигрантов приняты решения об административном выдворении за пределы страны. Еще 11 иностранцам запрещен въезд в Россию. Общая сумма наложенных штрафов составила 509 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что столичные полицейские изъяли у жителя Подмосковья патроны и порох.

Видео: УМВД по Калининградской области