Пожилого мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Столичные полицейские изъяли у жителя Подмосковья патроны и порох. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, правоохранители задержали 73-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе обыска его частного дома обнаружили около 8 тысяч патронов и 23 емкости с порохом общей массой около 5 кг. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА