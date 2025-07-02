Столичные полицейские изъяли у жителя Подмосковья патроны и порох. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, правоохранители задержали 73-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе обыска его частного дома обнаружили около 8 тысяч патронов и 23 емкости с порохом общей массой около 5 кг. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии в ДТП с питбайком погибли два подростка.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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