Водитель питбайка при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta.

В Башкирии в ДТП с питбайком погибли два подростка. Об этом сообщил начальник управления регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел вечером 30 июня на трассе Уфа - Янаул. По предварительным данным, 14-летний житель Янаула, управлявший питбайком, при обгоне столкнулся со встречным автомобилем Lada Granta.

В результате аварии скончались водитель питбайка и его 14-летний пассажир. Следственно-оперативная группа и криминалисты МВД устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана