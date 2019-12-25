В результате ДТП на месте скончались два подростка.

В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в Хасавюртском районе. Автомобиль Lada Vesta съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево. В результате ДТП на месте скончались два подростка. Еще двое несовершеннолетних с телесными повреждениями доставлены в больницу. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек.

Фото: Прокуратура Республики Дагестан