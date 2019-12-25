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В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево
Сегодня, 14:50
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В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево

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В результате ДТП на месте скончались два подростка.

В Дагестане автомобиль с подростками врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в Хасавюртском районе. Автомобиль Lada Vesta съехал с дороги во встречном направлении, после чего врезался в дерево. В результате ДТП на месте скончались два подростка. Еще двое несовершеннолетних с телесными повреждениями доставлены в больницу. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек.

Фото: Прокуратура Республики Дагестан

Теги: авария, дагестан, жертвы, подростки, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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