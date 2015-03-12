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В Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек
Сегодня, 11:23
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В Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек

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Выясняются обстоятельства аварии.

В Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 30 июня на 722-м трассы Р-222 "Каспий". Поступило сообщение о столкновении ВАЗ-2110 и Niva. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из ВАЗ-2110 трех человек. Всех пострадавших госпитализировали. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде при ДТП легковушку отбросило в остановку.

Фото: Telegram / Юрий Юрин

Теги: дтп, пострадавшие, саратов, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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