Выясняются обстоятельства аварии.

В Саратове в ДТП на трассе пострадали шесть человек. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 30 июня на 722-м трассы Р-222 "Каспий". Поступило сообщение о столкновении ВАЗ-2110 и Niva. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из ВАЗ-2110 трех человек. Всех пострадавших госпитализировали. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде при ДТП легковушку отбросило в остановку.

Фото: Telegram / Юрий Юрин