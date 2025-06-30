В Нижнем Новгороде при ДТП легковушку отбросило в остановку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Инцидент произошел вечером 29 июня на улице Бекетова. Иномарка "Хонда" столкнулась с автомобилем ВАЗ. После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
В результате аварии погибли два человека. Еще два человека, в том числе несовершеннолетний, получили телесные повреждения. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане в ДТП с грузовиком погиб человек.
Видео: Полиция Нижегородской области
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