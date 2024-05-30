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В Татарстане в ДТП с грузовиком погиб человек
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В Татарстане в ДТП с грузовиком погиб человек

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Также сообщается, что грузовик после аварии вылетел за пределы трассы.

В Татарстане в ДТП с грузовиком погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел вечером 26 июня в Буинском районе. По данным ГИБДД, водитель иномарки Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. В результате столкновения автомобиль врезался в ограждение.

Водитель Chevrolet скончался на месте. Также сообщается, что грузовик после аварии вылетел за пределы трассы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Тверской области в ДТП с грузовиками погибли два человека.

Фото: Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

Теги: автомобиль, грузовик, дтп, жертвы, татарстан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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