В Тверской области в ДТП с грузовиками погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на федеральной автодороге М-10 "Россия" Конаковского муниципального округа. По предварительным данным, водитель бензовоза столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который впоследствии столкнулся с впереди стоящим грузовиком MAN.
В результате аварии погибли водитель и пассажир бензовоза. Также сообщается, что водители грузовиков получили травмы.
Ранее мы сообщали, что в Воронеже в ДТП с маршруткой пострадали три человека.
Фото: Госавтоинспекция Тверской области
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