Также сообщается о двух пострадавших.

В Тверской области в ДТП с грузовиками погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на федеральной автодороге М-10 "Россия" Конаковского муниципального округа. По предварительным данным, водитель бензовоза столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, который впоследствии столкнулся с впереди стоящим грузовиком MAN.

В результате аварии погибли водитель и пассажир бензовоза. Также сообщается, что водители грузовиков получили травмы.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже в ДТП с маршруткой пострадали три человека.

Фото: Госавтоинспекция Тверской области