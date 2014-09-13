В Воронеже в ДТП с маршруткой пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 22 июня на проспекте Революции. По предварительным данным, водитель Mercedes при развороте не предоставил преимущество маршрутной "Газели", которая двигалась во встречном направлении. В результате аварии "Газель" перевернулась.
Пострадали три пассажира маршрутного транспортного средства, среди которых пятнадцатилетний подросток. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее мы сообщали, что внедорожник сбил женщину на Московском проспекте.
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