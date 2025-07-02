По итогам рейдов приняты решения об административном выдворении четырех иностранцев.

В Омской области выявили 411 миграционных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Нарушения были выявлены в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции "Нелегал – 2025". Иностранцев-нарушителей обнаружили в селе Пушкино, в Черлакском районе, а также на одной из строек в центре Омска.

По итогам рейдов приняты решения об административном выдворении четырех иностранцев. В отношении 10 человек приняли решение о депортации. Еще 33 нелегалам запретят въезд в РФ.

Ранее мы сообщали, что из Калининградской области будут выдворены восемь нелегалов.

Видео: УМВД по Омской области