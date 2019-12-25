Петербург вошел в число 21 претендента на звание Молодежной столицы России

Петербург поборется за звание Молодежной столицы России в 2027 году.

Петербург подал заявку на участие в конкурсе "Молодежная столица России — 2027". Всего за звание поборется 21 город, сообщили в Росмолодежи.

Среди участников также Нальчик, Мелитополь, Чита, Киров, Краснодар, Сыктывкар, Архангельск, Ярославль, Липецк, Якутск, Геническ, Орел, Тверь, Мурманск, Иваново, Псков, Владимир, Великий Новгород, Владикавказ и Уфа.

Конкурс проводит Росмолодежь в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В этом году жители впервые смогут повлиять на результаты отбора: публикации в социальных сетях в поддержку своего города принесут ему дополнительные баллы. При этом основой оценки останется решение экспертов, отметил руководитель ведомства Григорий Гуров.

Чтобы поддержать Петербург, до 23 октября можно разместить в социальных сетях публикацию с фотографиями, видео или историей о городе. Итоги первого этапа конкурса объявят 29 октября.

Города, прошедшие дальше, подготовят "Заявочную книгу". В ней они представят молодежную среду, возможности для самореализации и программу мероприятий на год. Народное голосование пройдет на портале "Госуслуги" с 1 по 18 декабря. Победителя объявят 19 декабря на церемонии в Национальном центре "Россия".

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV