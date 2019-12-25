В Петербурге выбрали победителей Молодежной премии 2025 года

В этом году лауреатами правительственной награды стали 14 молодых горожан, добившихся заметных результатов в ключевых сферах городской жизни.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присуждении премии Правительства Санкт-Петербурга молодым гражданам, проявившим себя в 2025 году. Эта ежегодная награда учреждена для признания значительных достижений молодёжи в научной, культурной, общественной и профессиональной деятельности.

В этом году лауреатами стали 14 человек. Каждый из них получит денежное поощрение в размере 75 тысяч рублей. Претендовать на участие в конкурсе могли граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Петербурге.

Премия охватывает широкий спектр направлений — от образования и здравоохранения до IT, журналистики, спорта, культуры, бизнеса и патриотического воспитания. Также внимание уделяется молодым наставникам, представителям рабочих профессий и организаторам детских и молодёжных инициатив.

Выбор победителей осуществлялся специальной комиссией, в состав которой вошли признанные эксперты в различных отраслях. Они оценивали практический вклад номинантов в развитие города и их достижения за последние годы.

Ранее сообщалось, что в Выборге работодатели предложили свыше 2 тыс. вакансий на ярмарке труда.

Фото: Piter.tv