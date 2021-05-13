В Выборге работодатели предложили свыше 2 тыс. вакансий на ярмарке труда

База кадрового центра насчитывает около 130 тысяч предложений.

В Выборге прошла Ярмарка трудоустройства, на которой работодатели предложили свыше двух тысяч рабочих мест. Центральным местом проведения стал библиотечный комплекс Алвара Аалто — площадка федерального этапа "Работа России. Время возможностей". В регионе одновременно работало 18 подобных мероприятий. Об этом сообщает "Выборг ТВ".

В Ленинградской области наблюдается дисбаланс между количеством вакансий и числом ищущих работу. В официальных реестрах зарегистрированы около 3 тысяч безработных, в то время как в базе кадрового центра — порядка 130 тысяч вакансий. Сейчас у соискателей есть возможность выбирать более выгодные условия труда и дополнительные льготы.

По словам председателя комитета по труду и занятости Юлии Косаревой, ранее социальные пакеты и ДМС предоставлялись лишь крупнейшими компаниями, теперь это становится нормой. Работодатели учитывают, что люди не всегда могут лично прийти с резюме, поэтому важен индивидуальный подход.

Еще несколько лет назад только у ведущих компаний больших предлагались работникам ДМС либо какие-то социальные пакеты. Теперь это уже норма, и они об этом говорят сейчас за столом. Это вопрос нового позиционирования, и человек должен услышать. Он не всегда может прийти на предприятие и отдать в кадровую службу свою резюме. Может быть, стесняется, может быть, не знает, куда идти. Мы все разные. А работодатель должен понять, кто ищет работ. Юлия Косарева, председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

Директор по управлению персоналом НПАО "Светогорский ЦБК" Татьяна Синицына подчеркнула, что существуют программы мотивации, направленные на вовлечение сотрудников в улучшение производства, с разделением экономического эффекта через премии. Кадровый центр Ленинградской области кардинально обновил методы работы, учитывая разные категории соискателей — пенсионеров, молодёжь, людей с ограниченными возможностями. Основная задача — ускорить и облегчить карьерный рост.

Всего на ярмарках региона было представлено более 11 тысяч вакансий, 600 участников прошли собеседования и получили предложения на месте.

Ранее сообщалось, что поиск новых сотрудников заметно сократился в Петербурге.

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