Поиск новых сотрудников заметно сократился в Петербурге

Увеличение расходов заставляет работодателей минимизировать риски, замораживать набор сотрудников или оптимизировать штат, оставляя открытыми лишь жизненно важные вакансии.

В первом полугодии 2025 года работодателями Санкт-Петербурга было опубликовано около 408 тысяч вакансий, что на 13% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, рассказала директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова изданию "Ведомости Северо-Запад".

Количество размещённых и обновлённых резюме за первое полугодие выросло значительно — на 40% и составило около 503 тысяч. Рост обусловлен сокращением численности трудоспособного населения в возрасте от 25 до 45 лет, а также необходимостью экономики в специалистах новых профилей и обновлении компетенций существующих профессий, с которыми образовательная система зачастую не справляется вовремя.

Вместе с тем компании демонстрируют осторожность в вопросах привлечения персонала ввиду экономической нестабильности. Как подчеркнула Сахарова, увеличение расходов заставляет работодателей минимизировать риски, замораживать набор сотрудников или оптимизировать штат, оставляя открытыми лишь жизненно важные вакансии.

Петростат подтверждает ухудшение деловой активности: прирост оборота предприятий Петербурга за первые пять месяцев 2025 года увеличился лишь на 10,1% в годовом выражении, в то время как годом ранее рост составил 19,7%.

Несмотря на некоторое торможение экономического развития, зарплаты продолжают увеличиваться, но темп роста близок к уровню инфляции. Медианная зарплата за первое полугодие 2025 года увеличилась на 13% и достигла суммы в 85 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что мысли о надоевшей работе посещают 86% петербуржцев.

Фото: Piter.TV