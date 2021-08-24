Мысли о надоевшей работе посещают 86% петербуржцев

Особенно остро проблема недовольства работой проявилась среди молодых специалистов возрастом от 25 до 34 лет, которые составляют наибольший процент тех, кому работа "надоела до чертиков" (39%).

Специалисты крупнейшего российского сайта вакансий hh.ru решили выяснить, как чувствуют себя жители Санкт-Петербурга в своей профессиональной жизни. Летом 2025 года было проведено исследование, целью которого стало выявление уровня удовлетворенности работой среди горожан.

Выяснилось, что подавляющее большинство участников опроса (86%) периодически задумывались о том, что их нынешняя должность перестала приносить удовольствие. Из них около 40% регулярно сталкиваются с такими мыслями, что значительно превышает общероссийские показатели, где аналогичный показатель составляет лишь 33%. Еще одна значительная доля (29%) отметила, что подобные настроения возникают эпизодически, тогда как каждый четвертый участник признал, что такие идеи посещают его крайне редко. Лишь небольшая группа жителей города (всего 9%) заявила, что никогда не сталкивалась с подобными ощущениями.

Особенно остро проблема недовольства работой проявилась среди молодых специалистов возрастом от 25 до 34 лет, которые составляют наибольший процент тех, кому работа "надоела до чертиков" (39%). Немногим уступают в выражении негативных эмоций молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет (36%). Напротив, среди работников старшего поколения (старше 55 лет) преобладает мнение, что работа приносит удовлетворение и не вызывает усталости (таких оказалось целых 45%). Женщины высказывают недовольство работой заметно чаще мужчин — на 10%.

Что касается профессиональных сфер, то самые высокие уровни неудовлетворённости были отмечены среди юристов (целых 54% указали на свое разочарование). Следующими идут маркетологи, финансисты и бухгалтера, а также офис-менеджеры и секретари (каждая категория представлена 41%). Специалисты закупочной отрасли заняли третье место с показателем в 40%. Наименее подвержены таким настроениям руководители высшего звена (лишь 65% из них хотя бы раз пожалели о выборе профессии), сотрудники служб безопасности (63%) и научные работники, педагоги (61%). Среди сотрудников сферы услуг (18%), рабочих профессий (14%) и индустрии гостеприимства (12%) зафиксировано наименьшее число жалоб на утомление от труда.

Ранее стали известны самые перспективные сферы для карьерного роста по мнению петербуржцев.

Фото: Piter.TV