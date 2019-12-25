Стали известны самые перспективные сферы для карьерного роста по мнению петербуржцев

Второе место рейтинга востребованных профессий занял строительный сектор, набрав 11% голосов респондентов, а третье поделили между собой медицину и фармацевтика с результатом в 10%.

Почти половина жителей Петербурга убеждены, что лучшие шансы для профессионального развития сейчас существуют именно в сфере информационных технологий. Такой вывод сделан на основании опроса, организованного ресурсом SuperJob.

Второе место рейтинга востребованных профессий занял строительный сектор, набрав 11% голосов респондентов, а третье поделили между собой медицину и фармацевтика с результатом в 10%.

Далее следуют такие отрасли, как добыча нефти и газа (8%), розничная торговля и промышленное производство (по 7%), финансовые услуги (6%) и обслуживание клиентов (5%).

При этом женщины традиционно отдают предпочтение профессиям в IT-индустрии, здравоохранении, коммерции, сервисе, научных исследованиях и дизайне. Представители сильного пола чаще связывают свое будущее с работой в строительстве, нефтяной и газовой сферах, производстве товаров народного потребления, тяжелой индустрии, энергетике и оборонно-промышленном комплексе страны.

Помимо перечисленных отраслей, участники назвали ряд иных перспективных направлений, включая электронную торговлю, разработку роботов, психотерапию, логистические сервисы, профессию аналитика, ведение блога, авиаперевозки, работу в развлекательных индустриях и прочие специальности.

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Фото: Piter.TV