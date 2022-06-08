В Комитете по развитию туризма рассказали, кто будет отдыхать в Петербурге летом

Глава городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич утверждает, что к концу 2025 года поток туристов увеличится еще на 5-10% по сравнению с предыдущим годом.

Количество туристов, посещающих Петербург, стабильно увеличивается каждый год. Правительство города сообщает, что в 2024 году Северная столица приняла рекордные 11,6 млн путешественников, что превышает показатель докризисного 2019 года на целых 12 процентов. Эксперты убеждены, что такая динамика далеко не предел, пишет "Петербургский дневник".

Глава городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич утверждает, что к концу 2025 года поток туристов увеличится еще на 5-10% по сравнению с предыдущим годом. Повышение числа визитеров связано не только с внутренними туристами, но и с притоком иностранных гостей, преимущественно из Китая, Индии, Саудовской Аравии и других дружественных государств.

Специалисты и операторы туристического рынка поддерживают позитивные ожидания Комитета.

Поток иностранных туристов также заметно вырос. Туроператор "Интурист" подтверждает, что летом 2025-го количество организованных иностранных туристов в Петербурге увеличится на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особенно динамичный прирост наблюдается в сегменте туристов из Юго-Восточной Азии — минимум на 150%. Активно путешествуют граждане Вьетнама, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

В "Интуристе" выделяют важную роль электронной визы, облегчающей приезд иностранцев в Россию и непосредственно в Петербург. Кроме того, привлекательность города повышается благодаря грамотному позиционированию туристических возможностей.

Инфраструктура Петербурга способна выдержать рост турпотоков, но дальнейшее увеличение спроса может потребовать комплексного улучшения городских сервисов: расширить гостиничный фонд, транспортные маршруты, сеть ресторанов и кафе, увеличить штат гидов, переводчиков и экскурсоводов. Важно развивать новые направления туризма — событийный, деловой, лечебный, спортивный и гастрономический туризм. Это позволит распределить потоки равномерно в течение всего года, а не только в сезон весны и лета.

Ранее мы сообщили о том, что Малайзия готова увеличить турпоток в РФ.

Фото: Piter.TV