Малайзия готова увеличить турпоток в РФ

Необходимость расширения обмена возникла после обсуждения вопроса в Москве между премьер-министром Малайзии и президентом Владимиром Путиным в середине мая.

Туроператоры Малайзии объявили о намерении расширить сотрудничество с российским туристическим сектором, организовав серию ознакомительных туров в Россию для ознакомления своих граждан с местными достопримечательностями. Решение принято по итогам состоявшегося бизнес-встречи представителей обеих сторон и ознакомительной экскурсии по Москве, организованной Центром стратегических разработок (ЦСР) в рамках форума "Путешествуй!" Информация предоставлена пресс-службой ЦСР "Вечернему Петербургу".

Участники встречи подписали соглашение о взаимодействии между ЦСР и крупной Ассоциацией туроператоров Малайзии Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA), а также с семью её членами. Стороны договорились о продвижении России как привлекательного туристического направления, проведении совместных маркетинговых кампаний, разработке уникальных экскурсионных маршрутов, посвящённых культурному наследию, природе и гастрономическому разнообразию нашей страны.

Со своей стороны, малайзийская сторона пригласила российских коллег посетить Международную выставку путешествий и туризма MATTA Fair, которая пройдёт в Куала-Лумпуре в апреле 2026 года. Необходимость расширения обмена возникла после обсуждения вопроса в Москве между премьер-министром Малайзии и президентом Владимиром Путиным в середине мая. Российские граждане активно посещают курортные зоны Малайзии — в 2024 году россияне совершили туда 131 тысячу поездок. Теперь настало время представить россиянам достопримечательности и российскую специфику гостям из Малайзии.

Вице-президент Ассоциации малайзийских туроператоров MATTA, генеральный директор Global Net Travel Чонг Ю Кен назвал подписанные договоренности важным этапом: Он также обратил внимание на необходимость решения ряда проблем, препятствующих притоку малайзийских туристов в Россию: низкий уровень информирования о правилах оформления визы, ограниченную доступность электронных билетов, проблемы с платежными сервисами, недостаток русскоязычных рекламных материалов. В помощь привлечению туристов из Малайзии предлагается разработать специализированные пакетные туры, подготовить ознакомительные поездки, подписать меморандумы о взаимопонимании с отдельными регионами.

Фото: Piter.TV