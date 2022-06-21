В Петербурге завершается приём заявок на Молодёжную премию

По итогам отбора определят 14 победителей, каждому из которых вручат денежную премию в размере 75 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге продолжается приём заявок на Молодёжную премию правительства города — одну из ключевых ежегодных наград для активных и талантливых жителей. Конкурс проходит с 2002 года и охватывает самые разные направления: образование, науку, искусство, бизнес, журналистику, спорт, здравоохранение и общественную деятельность.

Как рассказал портал "Строительный Петербрг", всего предусмотрено 14 номинаций. В большинстве из них участвуют жители Петербурга от 14 до 35 лет, однако для категорий "Наставник молодого поколения" и "Руководитель лучшего молодежного объединения" возрастных ограничений нет. Эти направления ориентированы на тех, кто помогает молодёжи развиваться и запускать собственные проекты.

По итогам отбора определят 14 победителей, каждому из которых вручат денежную премию в размере 75 тысяч рублей. Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года, подать их можно онлайн. Узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Фото: сайт Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.