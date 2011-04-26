Смольный продолжает прием заявок на получение "Молодежной премии"

Подать заявку для участия в одной из 14 номинаций нужно до 30 ноября.

В четверг, 18 ноября, в пресс-службе администрации Центрального района напомнили, что комитет по молодежной политике продолжает прием заявок на получение "Молодежной премии Санкт-Петербурга". Подать заявку можно до 30 ноября.

Победитель номинации (всего их 14) получит 75 тыс. рублей, сообщили в Смольном. Большую часть премий присуждают петербуржцам от 14 до 35 лет. Две премии присваивают без ограничения по возрасту. Ежегодно присуждается не более 14 премий.

Недавно на сцене ТЮЗа наградили лауреатов премии "Золотой софит" 2020/21 сезона.

Фото: Piter.tv