На сцене ТЮЗа наградили лауреатов премии "Золотой софит" 2020/21 сезона

Премия вручается с 1995-го года.

В Театре юного зрителя имени А.А Брянцева наградили лауреатов высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит". Церемония прошла в 17-й раз.

В награждении победителей участвовал губернатор Александр Беглов. Победителей определяют тайным голосованием номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Санкт‑Петербургского отделения СТД РФ (ВТО), экспертные советы.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" в Александринском театре, большой формы — "Братья Карамазовы" в Театре Европы.

Лучшим спектаклем в оперном театре была выбрана "Снегурочка" в Мариинском театре. Лучшим спектаклем в театре кукол жюри сочли "Вафельное сердце" в театре "Кукольный формат".

Специальный приз экспертного совета получил Виктор Кривонос за роль Михайло Александровича Глова в спектакле "Игроки" в театре "ЦЕХЪ". Премию Номинационного совета вручили вторскому коллективу Международного выставочного проекта "В круге Дягилевом. Пересечение судеб", в программе Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S.". Номинационный совет особо отметил Сергея Дрейдена "За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт‑Петербурга".

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте администрации города.

Фото: администрация Петербурга