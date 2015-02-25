Стали известны имена лучших театральных актеров Петербурга

Лучшим спектакле на большой сцене стала постановка Театра им. Комиссаржевской "Трепет моего сердца" Александра Баргмана.

Во вторник, 8 ноября, в Петербурге наградили лауреатов премии "Золотой софит". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Лучшим спектакле на большой сцене стала постановка Театра им. Комиссаржевской "Трепет моего сердца" Александра Баргмана. Актрису Оксану Базилевич наградили за роль Лалала, а Баргману вручили награду за режиссерскую работу.

Денис Пьянов за роль Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Моя дорогая Helene" получил награду "Лучший актер". Среди оперных спектаклей отметили "Сказку Гофмана" Оффенбаха в постановке Дениэла Кругликова в Мариинском театре (муз. рук. Проекта Валерий Гергиев).

Приз за лучший балетный спектакль поделили между собой "Чайка. Балетная история" Театра балета Эйфмана и "Место, которого ещё не было" театральной компании "Проект Ксении Михеевой". Коллектив спектакля "Птифур. Дедушки" Театра "Кукольный формат" получил награду среди актерских ансамблей в кукольном театре.

Ранее для молодых театров запустили конкурс постановок. Новый просветительский проект "Знание.Театр" включает конкурс пьес для молодежи, показы спектакля, встречи с актерами и режиссерами.

Фото: Piter.tv

