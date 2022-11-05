Для молодых театров запустили конкурс постановок

Новый просветительский проект "Знание.Театр" включает конкурс пьес для молодежи, показы спектакля, встречи с актерами и режиссерами.

В Петербурге прошли мероприятия в рамках масштабного театрального фестиваля "Знание. Театр". Это новый просветительский проект для молодого поколения от Российского общества "Знание". Первый этап – конкурс пьес на актуальные для молодежи темы, свои произведения прислали 420 авторов из 68 регионов России.

Санкт-Петербург отличился в хорошую сторону: порядка 36 заявок было отправлено из Питера и еще четыре из Ленинградской области. Это второй результат после Москвы. Лучшая пьеса поставлена в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание"

Победителем стала пьеса "Трудный экзамен" автора из Астрахани, на основе которой создали уникальный спектакль.

Мы придумали такой кино-спектакль, то есть мы используем крупный план, у нас много камер, благодаря чему можно наблюдать две реальности: реальность, происходящую на сцене, и реальность на экране. Юрий Квятковский, режиссер спектакля

В центре произведения – проблема поиска себя – как молодому человеку понять, кем он хочет быть в жизни? На сцене разворачивается шоу интеллектов, среди которых главный герой должен найти свою сильную сторону.

Находясь на перепутье, многие не знают, куда пойти, кем стать, потому что в юном возрасте человек еще до конца не определился, кем он хочет быть на свою оставшуюся жизнь. Я понимаю эту проблему и так же чувствовал ее в более юном возрасте, очень разные профессии приходили в голову: от изобретателя до повара. Владислав Егоров, российский актер

Вторая тема спектакля – взаимоотношения отца и сына, родители пытаются услышать подростка и помочь в выборе профессии.

С одной стороны, я вспоминал своего отца, когда работал над ролью, с другой – задумался о том, какой я отец, как в разных ситуациях веду себя со своими сыновьями. Нам ведь всем хочется, чтобы дети были удобными, всегда слушались, чтобы все было так, как нам хорошо и комфортно. Но так не бывает. Михаил Башкатов, актер театра и кино

Для участников фестиваля организовали лекции, мастер-классы, встречи с режиссерами и актерами.

Моей первой и основной проблемой была задача заручиться поддержкой родителей, и думаю, что это очень часто встречающийся барьер на пути к этой профессии. Не всякий родитель принимает такие решения детей, посколько зачастую взрослые считают, что эта профессия несерьезная, в чем глубоко ошибаются. Нелли Уварова, актриса Российского академического молодежного театра

В течение года молодые театральные коллективы поставят пьесу-победителя по специальной инструкции и отправят спектакли на конкурс.

Видео, фото: Piter.TV