До Петербурга проект дойдет 2-4 ноября.

Российское общество "Знание" объявляет о старте театрального фестиваля "Знание.Театр". Мероприятия запланированы на территории трех городов: Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В программе заявлены тематические лекции, а также мастер-классы от ведущих профессионалов данного направления. Там же зрители увидят постановку "Трудный экзамен" (для зрителей 12+), поставленный по просветительской пьесе победителя конкурса. Спектакль станет центральным событием программы. Над его созданием работала труппа известных актеров и режиссер-лауреат "Золотой маски" Юрий Квятковский. Роли исполнят шоумен Михаил Башкатов и лауреат премии "Ника" Дарья Екамасова. Автором пьесы стала дебютантка, 29-летняя Гульнара Искалиева из Астрахани.

Фестиваль "Знание.Театр" объединит в себе целый ряд просветительских мероприятий об истории и современном состоянии отечественной индустрии театра, различном обучении и системах работы с актером, эмоциональным интеллектом, развитии драматургии и актуальных сюжетов для постановок. В списке заявленных мастеров указаны заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, драматург Дмитрий Данилов, критик и искусствовед Павел Руднев, актриса Российского академического Молодежного театра Нелли Уварова другие видные деятели культуры.

Напомним, что фестиваль начнется в Нижнем Новгороде 17–19 октября, далее переместится во Владивосток 21–22 октября. Мероприятия завершатся в Санкт-Петербурге 2–4 ноября. Проект проводится при поддержке Минкульта РФ, Министерства науки и образования, а также при партнерстве с театром "Практика". Все события программы будут доступны по предварительной регистрации на официальном сайте проекта.

Школьникам и студентам помогут поставить спектакль по пьесе "Трудный экзамен".

Фото: "Знание. Театр"