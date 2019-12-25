"Знание. Театр" выбрал лучшую идею для спектакля, который будет поставлен в Москве

В Москве режиссер Юрий Квятковский с профессиональной труппой поставит пьесу "Трудный экзамен", созданную ярославским специалистом по электроэнергетике Гульнарой Искалиевой.

Российское общество "Знание" с 18 апреля запустило новый просветительский проект "Знание. Театр". Мероприятие проводится при поддержке Минкульта, Минпросвещения и Минобрнауки России. В его рамках проводился конкурс постановок для молодежи, начиная от старшего школьного возраста и завершая студенческими спектаклями. Экспертное жюри определилось с идеей лучшей пьесы, которая будет поставлена в столице профессионалами в сентябре текущего года. В общей сложности от конкурсантов поступило 420 заявок из 68 регионов РФ. Подать оригинальную, ранее нигде не ставившуюся пьесу, могли как молодые, так и опытные драматурги. Наибольшее количество предложений поступало от Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Свердловской области и Екатеринбурга.

Эксперты решили отдать предпочтение работе Гульнары Искалиеву из Астрахани, чье творение "Трудный экзамен" на сцене воплотит режиссер Юрий Квятковский. Он является лауреатом высшей театральной премии "Золотая маска", педагогом школы-студии МХАТ. История, которая будет поставлена на московской площадке, расскажет о жизни мальчика, который сдает экзамен по математике. В ходе постановки старшеклассник решает сложные жизненные задачи и определяет, какие ресурсы для этого требуется задействовать. Организаторы проекта отметили, что выбранная пьеса рекомендована к постановке в школьных и студенческих театральных студиях по стране. Создать спектакль можно при помощи специально разработанной онлайн-инструкции, которая будет опубликована на площадке "Сферум".

Напомним, что премьера спектакля-победителя проекта даст театральному фестивалю от общества "Знание". Кроме него в программу войдут мастер-классы, лекции и профильные круглые столы, а также читки трех выбранных пьес, которые не прошли финальный отбор. Речь идет о таких пьесах как "Фабрика" (авторства Натальи Ключаревой из Ярославля), "Ноябрьском зове" от Марии Малухиной из Москвы, а также "Умных линзах" от еще одной москвички Юлии Бочаровой. Жюри решило выбрать разноплановые тексты, в которой отражены аспекты жизни из абсолютно разных слоев общества и сфер жизни. В первом случае речь пойдет о молодежи, которая существовала во времена Великой Отечественной войны. Автор основывалась на интервью с рабочими местного производства "Красный Перекоп". Пожилые люди вспомнили о своем детстве и юношестве, рассказали о родителях и более старшем поколении, первой любви, голове и трагедиях. Драматургическая работа охватила практически весь XX век. События в ней начинаются в стычках 1905 года и заканчиваются современными реалиями. Столичные авторы также выбрали своими героями молодежь. В "Ноябрьском зове" сюжет крутится вокруг восьмиклассников, которые отправились в трехдневный поход. Во время своего путешествия они ищут не только правильную дорогу, но и самих себя. "Умные линзы" покажут взаимодействие виртуального игрового мира и гаджетов в переплетениях с реальной жизнью.

Видео: в Петербурге прошел фестиваль уличных театров.

Фото: Вконтакте / Общество "Знание" / Юрий Суслов