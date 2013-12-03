Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро

Глава города рассказал о развитии транспортной инфраструктуры.

Ежегодно в российской столице будет запускаться по четыре-шесть станций метрополитена. Соответствующее заявление в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал мэр города Сергей Собянин. Чиновник уточнил, что специалистами в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Новые объекты охватят сотни тысяч пассажиров, которые пока что не имеют подземку в шаговой доступности.

В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия. Сергей Собянин, мэр Москвы

Также известно, что влас ти планируют развивать дальше рельсовую транспортную систему и заходить с ней в новые районы и микрорайоны. По словам Сергея Собянина, городу важно интегрировать метрополитен в города Московской области. При это в столице за последние годы ввели в эксплуатацию порядка 260 станций рельсового транспорта, однако в будущем, по мнению главы, двигаться дальше такими громадными темпами у чиновников больше нет необходимости. Станция "Достоевская" на Кольцевой линии метро будет достроена к 2030 году.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости