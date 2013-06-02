Собянин: высокотехнологичное производство в Москве растет взрывными темпами

Мэр города рассказал об экономических показателях.

Драйвером роста экономической системы в российской столице стал IT-сектор. Соответствующее заявление мэр города Сергей Собянин сделал в рамках выступления на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным. Чиновник указал, что в период с 2019 по 2024 год оборот данного сектора увеличился на 316 процентов, а сегмент высокотехнологического производства, включая выпуск компьютеров, электроники и оптики,— на 221 процент. Ряд компаний работает в специализированных местных технопарках, таких как, "Калибр-Техно" и "Семеновская", что позволяет резидентам площадок получать льготы, велючая и налоговые.

IT-индустрия, получившая в Москве вынужденный толчок после введения американской администрациией при Джо Байдене и руководством Европейского союза в 2022 году санкций в отношений технологического сектора России, сейчас обеспечивает серьезные бюджетные поступления для столицы нашей страны. Ранее столичный департамент финансов говорил о том, что по результатам 2024 года индустрия вошла в топ-три лидеров по платежам в региональный бюджет. В прошлом году с компаний отрасли было собрано 363 млрд рублей для казны, что на 35 процентов больше, чем за предыдущий год.

Путин провел встречу с Собяниным.

Фото и видео: Kremlin.ru, Telegram / ВЕСТИ