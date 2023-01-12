Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллиардным оборотом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, с июня 2024-го по января 2025 года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они незаконно оказывали различные финансовые услуги. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА