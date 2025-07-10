Он также обязан возместить потерпевшей причиненный ущерб.

В Кузбассе суд отправил пособника телефонных мошенников в колонию строгого режима на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, в марте 2024 года злоумышленники обманули 65-летнюю женщину, убедив ее перевести 1 млн рублей через банкомат и продать квартиру за 3,5 млн рублей якобы для поимки преступников. Пенсионерка передала наличные курьеру. После задержания пособника аферистов выяснилось, что тот успел перечислить средства участникам мошеннической схемы.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Он также обязан возместить потерпевшей причиненный ущерб.

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Видео: ГУВД Кемеровской области