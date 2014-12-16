Яндекс внедрил возможность пополнения карты "Тройка" в свое приложение

Компания планирует распространить услуги на все регионы страны.

"Яндек"с добавил в свое приложение "Яндекс Go" возможность пополнения транспортной карты "Тройка". На данный момент такая опция доступна только жителям российской столицы, однако в будущем услуга будет распространяться на все регионы присутствия онлайн-сервиса. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы компании "Сбертройка".

Жители Москвы первыми получили доступ к новой возможности удобного пополнения "Тройки". В будущем такая возможность может появиться и регионах, где есть проект этой транспортной карты. пресс-служба "Сбертройки"

Специалисты объяснили, что для пополнения счета клиенту нужно открыть приложение, выбрать раздел "Транспорт" и привязать туда проездную карту. Данный способ пополнения не предполагает списания комиссии.

Напомним, что "СберТройка" представляет из себя совместную IT-компанию Сбера, правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Она разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка". Известно, что программное обеспечение и карточные носители разработаны в стране.

Сбер рассказал, как ИИ помогает россиянам закрывать "финансовые дыры".

Фото: mosmetro.ru