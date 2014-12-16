  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Яндекс внедрил возможность пополнения карты "Тройка" в свое приложение
Сегодня, 11:27
143
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Яндекс внедрил возможность пополнения карты "Тройка" в свое приложение

0 0

Компания планирует распространить услуги на все регионы страны.

"Яндек"с добавил в свое приложение "Яндекс Go" возможность пополнения транспортной карты "Тройка". На данный момент такая опция доступна только жителям российской столицы, однако в  будущем услуга будет распространяться на все регионы присутствия онлайн-сервиса. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы компании "Сбертройка".

Жители Москвы первыми получили доступ к новой возможности удобного пополнения "Тройки". В будущем такая возможность может появиться и регионах, где есть проект этой транспортной карты.

пресс-служба "Сбертройки"

Специалисты объяснили, что для пополнения счета клиенту нужно открыть приложение, выбрать раздел "Транспорт" и привязать туда проездную карту. Данный  способ пополнения не предполагает списания комиссии.

Напомним, что "СберТройка" представляет из себя совместную IT-компанию Сбера, правительств Москвы и Московской области, созданная в 2020 году. Она разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты "Тройка". Известно, что программное обеспечение и карточные носители разработаны в стране.

Сбер рассказал, как ИИ помогает россиянам закрывать "финансовые дыры".

Фото: mosmetro.ru

Теги: москва, проездной, тройка, яндекс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии