Видео: в Петербурге прошел фестиваль уличных театров

В фестивале приняли участие уличные театры из Петербурга, Москвы, Самары, Тюмени и Владимирской области.

В Петербурге в ЦПКиО им. Кирова прошёл трехдневный фестиваль уличных театров "Елагин парк". Театральные выступления представили 28 коллективов со всей России: из Петербурга, Москвы, Самары, Тюмени и Владимирской области. Артисты показали самые разные формы и жанры уличного искусства: музыкальные интерактивные шоу, спектакли-променады, пластические зарисовки. Гости фестиваля рассказали о понравившихся спектаклях:

Нам очень понравились улитки, было шикарное выступление, хотя мы сначала подумали, что они просто будут бегать по полю, а оказалось целое представление. Нашему сыну три года, и несмотря на то, что рядом было фаер-шоу, мы все равно остались смотреть на улиток.

Я был на спектакле Жюль Верн, мне там очень понравились персонажи, замысел, было интересно. А еще мне на этом спектакле понравилось кидать шарики в кольцо на лодке, правда, я ни разу в подлодку не попал: было очень тяжело.

Мы любим движуху, здесь нравится атмосфера, хорошее настроение, все на позитиве. Также мы послушали хорошую лекцию про режиссера Уэса Андерсона. А после мы как будто погрузились немного в детство: вокруг яркие костюмы, эмоции.

Зрителей удивляли не только оригинальными постановками, но и костюмами артистов. Например, некоторые герои спектакля о Жюль Верне полностью сделаны из картона: огромный осьминог и подводная лодка.

Мы создаем картонные декорации и объекты самых разных размеров в огромных количествах. У нас есть несколько направлений: мы делаем классические вещи из картона, а также есть определенный способ создания объектов с помощью коробок. Это новый способ, мы его развиваем. И то, что мы делаем из картона, нам очень близко, и все, кто работает в Картонии, — это фанаты картона. Екатерина Козлова, художник Государственного уличного театра Картонии

Московский театр клоунады "Микос" показал спектакль "Авиаторы", в котором артисты выступают с настоящим самолетом. А для маленьких зрителей петербургский Театр высоких импровизаций подготовил яркий цирковой перформанс на ходулях.

Высота и ходули – это всего лишь предмет искусства. Мы работаем на грани человеческих возможностей, все время идем выше и выше. Самое трудное – это достучаться до зрителя, это самое основное, почему я занимаюсь искусством, для меня очень важно, если хотя бы один человек проникнется, поймет, поверит, почувствует, испытает новые эмоции, то это уже грандиозная победа. Яков Юдинских, артист Театра высоких импровизаций STUDIYA 33

Помимо театральных выступлений гостей ждали мастер-классы, например, они изучали инструменты актеров в пластическом театре.

Видео, фото: Piter.TV