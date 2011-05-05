В Петербурге покажут спектакль 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани.

Михаил Башкатов привезёт спектакль по пьесе победителя конкурса "Знание.Театр" в Петербург. Он исполнит одну из главных ролей в спектакле "Трудный экзамен".

Автор пьесы Гульнара Искалиева на примере школьного экзамена показывает, что важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Основная сюжетная линия посвящена отношениям отца и сына. Михаил Башкатов исполнит роль отца, а сына сыграет молодой актер Марк Эйдельштейн.

Мы уже активно репетируем, и я вижу, как вся команда: актеры, режиссер, художник, художник по костюмам и другие коллеги – подходят к процессу с полной самоотдачей. Конфликту отцов и детей уже не одна сотня лет, но я уверен, что мы, даже если не нашли способ его разрешить, смогли раскрыть его с неожиданной стороны. Михаил Башкатов.

Постановкой спектакля занимается режиссер театра "Практика" Юрий Квятковский.

Премьера спектакля состоится 2 сентября в Москве на сцене Российского академического Молодежного театра. Посмотреть его в прямом эфире можно будет здесь. Премьера спектакля даст старт масштабному театральному фестивалю "Знание.Театр". 21 сентября фестиваль приедет во Владивосток, 4 октября - в Новосибирск, 18 октября - в Нижний Новгород, также в октябре - Екатеринбург. 2 ноября он доберется и до Петербурга. В рамках фестиваля пройдут тематические лекции, мастер-классы и круглые столы с участием ведущих театральных деятелей России.

Всероссийский конкурс "Знание.Театр" на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился с 18 апреля по 30 мая 2022 года. Всего было подано 420 работ из 68 регионов. Некоторые работы, отмеченные жюри, войдут в программу фестиваля. Также Общество планирует разработать специальную онлайн-инструкцию, которая поможет юным актерам самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. После этого будет объявлен видеоконкурс.

Фото: предоставлено "Знание.Театр"