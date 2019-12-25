Школьникам и студентам помогут поставить спектакль по пьесе "Трудный экзамен"

Пьеса стала лучшей просветительской пьесой для молодежи на конкурсе "Знание.Театр".

Российское общество "Знание" разработает онлайн-инструкцию для постановки спектакля "Трудный экзамен". Методические рекомендации помогут школьным и театральным студиям самостоятельно ставить пьесу на своих площадках.

Автор пьесы Гульнара Искалиева на примере школьного экзамена показывает, что важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Основная сюжетная линия посвящена отношениям отца и сына. Спектакль поставил режиссер театра "Практика" Юрий Квятковский.

Онлайн-инструкция, которую мы готовим, представляет собой всеобъемлющее руководство по работе над спектаклем. Она позволит не только понять процесс постановки, но и узнать профессиональные секреты. Уверен, личный опыт работы над спектаклем вызовет живой интерес к театральному искусству в школьной и студенческой среде. Максим Древаль, директор Российского общества "Знание".

Над инструкцией работают, в частности, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов, восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн и лауреат премии "Ника" Дарья Екамасова. Создатели спектакля расскажут об интересных моментах в своей работе и том, как выходить из нестандартных ситуаций. По словам Юрия Квятковского, у школьников и студентов будет возможность попробовать себя не только в роли режиссера или актера, но также костюмера и представителя другой театральной профессии.

Фото: Общество "Знание"