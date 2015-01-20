  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЦПКиО им. Кирова пройдет театральный фестиваль "Пушкин-фест"
Сегодня, 14:22
103
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ЦПКиО им. Кирова пройдет театральный фестиваль "Пушкин-фест"

0 0

В парке выступит оркестр "Северная Симфония". Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина представит театрализованную программу.

В ЦПКиО им. Кирова 16 июня пройдет театральный фестиваль "Пушкин-фест". ГАТИ выдала ордер для обеспечения проведения мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Праздник пройдет в честь 225-летия великого поэта. В связи с этим Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл) представит театрализованную программу по произведениям Пушкина для всех возрастов. 

В парке выступит оркестр "Северная Симфония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Музыкальное выступление станет кульминацией фестиваля. 

В этот день вход в парк и на фестиваль  бесплатный.

Ранее мы писали, что фестиваль "Культура рядом" перенесен на 16 июня.

Фото: Telegram / ГАТИ
 

Теги: гати, пушкин фест, театральный фестиваль, цпкио им кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии