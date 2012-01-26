Изначально планировалось открыть фестиваль 15 июня.

Фестиваль "Культура рядом" перенесен на 16 июня. Мероприятие начнется на площади Искусств с концерта "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", в котором примут участие солисты Мариинского и Михайловского театров и Gabbiano Orchestra. В программе прозвучат произведения русских композиторов, вдохновленные творчеством Александра Пушкина.

Изначально планировалось открыть фестиваль 15 июня. Он продлится до 13 июля и пройдет в шести районах Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Культура рядом" – это образовательный проект, цель которого – сделать искусство доступным для всех.

Ранее мы сообщили о том, что международный военно-морской салон в Кронштадте примет делегации из 15 стран.

Фото: Правительство Петербурга