Международный военно-морской салон в Кронштадте примет делегации из 15 стран

Основной частью выставки станет демонстрация кораблей и судов ВМФ России, включая подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", корвет "Сообразительный", десантные катера "Мичман Лермонтов" и "Иван Пасько", тральщик "Лев Чернавин".

Петербург готовится к проведению Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024", который пройдет с 19 по 23 июня в Конгрессно-выставочном центре при Музее военно-морской славы на территории "Острова фортов". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Северной столицы подчеркнул, что Военно-морской салон второй год подряд проходит в Кронштадте, где по поручению президента реализуется проект "Остров фортов". Он также отметил, что в Кронштадте, помимо музеев, созданы современные выставочные площадки для демонстрации достижений морской отрасли. Более 210 участников из 15 дружественных стран уже подтвердили свое участие в салоне. Темой мероприятия станут кораблестроение и судостроение, системы боевого управления, вооружение, системы связи и навигации, корабельные энергетические установки, морская авиация.

Основной частью выставки станет демонстрация кораблей и судов ВМФ России, включая подводные лодки "Можайск" и "Кронштадт", корвет "Сообразительный", десантные катера "Мичман Лермонтов" и "Иван Пасько", тральщик "Лев Чернавин".

Посетить салон можно будет 22 и 23 июня, при себе необходимо иметь паспорт. В эти дни гостям покажут парусную регату и выступление группы высшего пилотажа "Русские витязи".

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Фото: function.mil.ru