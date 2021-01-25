Губернатор Петербурга возложил цветы к могиле Петра Первого

Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в соборе заупокойную литию по Петру Первому.

В 352-ю годовщину со Дня рождения Петра Первого губернатор Петербурга возложил цветы к могиле основателя города на Неве в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил в соборе заупокойную литию по Петру Первому.

Сегодня особый день в истории нашего Отечества. 352 года назад родился будущий российский император Петр Великий. Он основал наш город, заложил основы могучего государства. Новая промышленность, армия, флот, наука и просвещение – наследство, которое оставил Петр России. Гармония и красота петербургской архитектуры – заслуга основателя Северной столицы. <…> Почтить память Петра петербуржцы и гости Северной столицы приходят очень часто – это наша благодарность за его деяния во славу Санкт-Петербурга и Отечества. Губернатор Петербурга

Также отмечается, что 2 года назад в Петропавловском соборе состоялась церемония освящения воссозданной мерной иконы императора. Она установлена на историческое место у его могилы.

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Фото: Piter.TV