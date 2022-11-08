В Петербурге объявили лауреатов ХХХI Высшей театральной премии Санкт‑Петербурга "Золотой софит"

Лауреатов определяли тайным голосованием: в нём участвовали номинационный совет, оргкомитет, экспертные комиссии и Союз театральных деятелей.

В Театре юных зрителей имени Александра Брянцева 10 ноября состоялась 31 церемония вручения Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В этот вечер собрались лучшие режиссёры и актёры – те, кто создаёт неповторимую атмосферу петербургского театра. Для петербургских театралов этот вечер стал не просто праздником искусства, а данью памяти человеку, чьё имя навсегда связано с историей сцены и рождением самой премии.

Мы посвящаем нынешнюю премию 2025 года, 31-ю по счету, светлой памяти нашего старшего и любимого друга, товарища, коллеги Кирилла Юрьевича Лаврова, 100-летие со дня рождения, которого мы отметили и не закончили отмечать, потому, что в будущем году в честь 150-летия Союза театральных деятелей, наконец, откроем памятник нашему великому земляку, почетному гражданину народному артисту СССР и просто любимому человеку – Кириллу Юрьевичу Лаврову Николай Буров, народный артист Российской Федерации

Лауреатов определяли тайным голосованием: в нём участвовали номинационный совет, оргкомитет, экспертные комиссии и Союз театральных деятелей. В этом сезоне вручено 27 наград в четырёх категориях: драматические, музыкальные, кукольные и негосударственные театры. Одним из триумфаторов вечера стал театр "Кукольный формат", чьи спектакли были представлены сразу в нескольких номинациях.

Это очень важно, это очень приятно, это тебя вдохновляет дальше играть и делать спектакли, радовать, восхищать и удивлять зрителя. А также мы считаем, что такие премии они очень важны для нашего зрителя, потому что для многих это является такой как бы такой отметкой, что у них есть "Золотой софит", значит нужно сходить на спектакль. Поэтому для нас это огромная честь. Ольга Донец и Кирилл Смирнов, театр "Кукольный формат", победители в номинации "Лучший спектакль"

Театр "Кукольный формат" стал одним из самых отмеченных участников церемонии. Их постановки завоевали признание сразу в трёх номинациях: "Лучший спектакль", "Лучший актёрский ансамбль" и "Лучшая работа художника".

Вообще театр был номинирован в 4 номинациях. Мы были номинированы за "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая работа художника" и "Лучший спектакль" в театре кукол. Нам удалось забрать 3 премии "Золотой софит" за "За лучший актерский ансамбль" в спектакле "Птица курица". Вот, собственно, Анастасия является номинанткой. Также "Птица курица" получила премию за работу художника Юрия Сучкова. И наш спектакль "Лиса и поросёнок" (Приключения Лиса и Поросенка – прим.ред.) стал лучшим спектаклем. Поэтому мы очень сильно рады. Анастасия Овсянникова и Ирина Никольская, театр "Кукольный формат"

Особые награды этого года получили признанные мастера сцены. Премию "За преданное служение и верность театру" удостоился Анатолий Дубанов из Театра-фестиваля "Балтийский дом". В номинации "Лучший спектакль большой формы" победу одержал спектакль "Театральный роман" Театра имени Ленсовета. Музыкальная комедия "Капитанская дочка" стала лучшей постановкой в своём жанре, а её главные актёры — Дарья Январина и Кирилл Гордеев — были отмечены за выдающиеся роли в оперетте и мюзикле.

"Золотой софит" не просто награда, а знак признания и символ высокого профессионализма. Каждый год он объединяет мастеров сцены и молодых актёров, создавая атмосферу вдохновения, дружбы и настоящего искусства.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.tv