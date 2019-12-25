Церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит" пройдет 1 ноября

Лауреаты "Золотого софита" сезона 2020-2021 гг. будут определены тайным голосованием накануне церемонии награждения.

В следующий понедельник, 1 ноября, в 19:00 в ТЮЗе имени А. Брянцева на Пионерской площади, 1, пройдет XXVII торжественная церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

Лауреатов премии определят тайным голосованием накануне церемонии награждения. В голосовании примут участие: номинационный совет премии, оргкомитет, бюро правления Санкт-Петербургского отделения СТД РФ (ВТО), экспертные советы.

В этот раз специальные призы экспертного совета получат Лаборатория фигуративного театра, Виктор Кривонос, Елизавета Боярская, Игорь Иванов, Станислав Никольский, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Екатерина Тарасова, Игорь Черневич и другие.

Напомним, ранее Елизавета Боярская высказалась о съемках фильма "Вызов" с Пересильд.

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