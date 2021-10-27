"Я не смогла бы полететь в космос": Елизавета Боярская о съемках фильма "Вызов" с Пересильд

Актриса заявила, что у ее коллеги и подруги Юлии Пересильд немного другой характер.

Актриса Елизавета Боярская в беседе с Piter.TV прокомментировала полет Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос. Она заявила, что не смогла бы покинуть Землю ради съемок фильма.

Юля, я с ней дружу, мы вместе с ней репетировали и снимались вместе, когда мы жили в Москве, мы плотно общались и дружили. С таким характером, как у Юли, можно лететь в космос. У меня тоже вроде характер крепкий, но я не смогла бы. Елизавета Боярская

"Союз МС-18", на борту которого был российский киноэкипаж, приземлился 17 октября в Казахстане в 148-ми километрах юго-восточнее города Жезказган. Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. Они снимали в космосе фильм "Вызов".

Актриса и режиссер, в частности, посетили американский сегмент МКС и модуль с панорамным куполом. По сюжету женщина-хирург отправляется в космос, чтобы помочь больному космонавту вернуться на Землю.

Видео: Piter.TV, YouTube / Роскосмос ТВ, Новости на Первом Канале