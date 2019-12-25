В Петербурге завершились съёмки исторической драмы о Екатерине II

В сериале зрители увидят кадры из Царского Села, Петергофа, Гатчины, Стрельны, Ломоносова.

Кинокомпания "Марс Медиа" завершила съёмки 12-серийной исторической драмы "Великая. Золотой век". Главную роль в сериале сыграла Елизавета Боярская.

Съёмки в течение 89 дней проходили в Петербурге и Ленинградской области. В сериале зрители увидят кадры из Царского Села, Петергофа, Гатчины, Стрельны, Ломоносова.

Завершились съёмки, чувства смешанные. Конечно, мы все устали, режим работы был очень насыщенным, но, с другой стороны, грустно. У нас была великолепная команда единомышленников. Прекрасная группа, все большие профессионалы своего дела, талантливые и неравнодушные люди. Елизавета Боярская

Режиссёром сериала выступил Сергей Гинзбург. В главных ролях и эпизодах снялись сто актёров, а в массовых сценах – более 1500 человек.

Фото: ВКонтакте / Кинокомпания "Марс Медиа"