В Петербурге и Ленобласти начали снимать продолжение сериала "Великая"

Режиссером картины стал Сергей Гинзбург. В главной роли – Екатерины II – Елизавета Боярская.

В Петербурге и Ленобласти стартовали съёмки исторической драмы о Екатерине II "Великая. Фильм второй". К съемкам 12-серийной исторической драмы кинокомпания "Марс Медиа" приступила по заказу Первого канала.

Режиссером картины стал Сергей Гинзбург. В главной роли – Екатерины II – Елизавета Боярская. Также в фильме играют Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Панин), Алексей Филимонов (Нарышкин), Игорь Гордин (Бестужев), Софья Синицына (Дашкова), Филипп Ершов (Павел).

По данным кинокомпании "Марс Медиа", в проект задействуют более 560 исторических костюмов и 340 париков. В масштабных сценах можно будет увидеть более двух тысяч актёров.

Первый канал представил исторический телесериал "Великая" о судьбе Екатерины II в 2015 году. Роль императрицы тогда исполнила актриса Юлия Снигирь.

Фото: ВКонтакте / Кинокомпания "Марс Медиа"