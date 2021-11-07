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В Петербурге завершились съемки новой драмы о Екатерине Великой
Сегодня, 10:27
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В Петербурге завершились съемки новой драмы о Екатерине Великой

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Главную роль в кинокартине исполнила Елизавета Боярская.

В Петербурге закончились съемки исторического сериала о Екатерине II. Почти три месяца творческий состав работал над проектом в Петергофе, Царском Селе, Стрельне, Гатчине, Елизаветино, Ломоносове и в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ТАСС. 

Кинокартина называется  "Великая. Золотой век". Она состоит из 12 серий. Главная роль досталась Елизавете Боярской. 

В проекте снялись свыше 100 актеров и более 1,5 человек в массовке. Костюмеры сшили около тысячи нарядов. Некоторые платья пришлось взять напрокат  в Испании и Чехии.

Зрителям расскажут о первых годах правления императрицы. 

Ранее на Piter.tv: Джонни Депп сыграет Джека Воробья в новом фильме "Пираты Карибского моря".

Фото: ВКонтакте / Кинокомпания "Марс Медиа"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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