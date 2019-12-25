Джонни Депп сыграет Джека Воробья в новом фильме "Пираты Карибского мор"

Американский актёр Джонни Депп снимется в шестом фильме "Пираты Карибского моря". Об этом сообщила британская газета The Sun.
Пробные съёмки кинокартины под названием "День в море" запланированы на февраль 2023 года. Имя Джонни Деппа фигурирует в списке артистов и технического персонала.
Пока проект находится на начальной стадии. Последний фильм "Пираты Карибского моря" вышел пять лет назад.
Летом стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья за $300 млн.
Фото: стоп-кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
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