Джонни Депп сыграет Джека Воробья в новом фильме "Пираты Карибского мор"

Пока проект находится на начальной стадии.

Американский актёр Джонни Депп снимется в шестом фильме "Пираты Карибского моря". Об этом сообщила британская газета The Sun.

Пробные съёмки кинокартины под названием "День в море" запланированы на февраль 2023 года. Имя Джонни Деппа фигурирует в списке артистов и технического персонала.

Пока проект находится на начальной стадии. Последний фильм "Пираты Карибского моря" вышел пять лет назад.

Летом стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья за $300 млн.

Фото: стоп-кадр из фильма "Пираты Карибского моря"