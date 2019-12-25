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Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья за $300 млн
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно о возможном возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья за $300 млн

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Уточняется, что артист ведёт переговоры со студией Disney.

Актер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья во франшизе "Пираты Карибского моря". Об этом стало известно Daily Mail.

Уточняется, что артист ведёт переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов. По данным Poptopic, компания хочет восстановить отношения с Деппом. Уточняется, что студия связалась с актером еще до судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд.

В апреле сообщалось, что актер не намерен возвращаться к съемкам "Пиратов Карибского моря". Во время судов Депп отметил, что обвинения со стороны его бывшей жены разрушили его карьеру. В начале июня стало известно, что Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд.

Фото: стоп-кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Теги: джонни депп, пираты карибского моря
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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