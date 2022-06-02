Бывшая жена актера выплатит ему 15 млн долларов.

Американский актер Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд. Разбирательство между бывшими супругами проводилось в судебной инстанции города Фэрфакс штата Вирджиния. Приговор был зачитан сторонам в 15 часов по местному времени Восточного побережья США (в 23 часа вечера 1 июня по времени Москвы). Уточняется, что коллегия присяжных из семи человек вынесла вердикт после 14 часов совещания. В качестве компенсации за причиненный вред истцу назначили 15 миллионов долларов плюс он получит компенсацию в 5 млн долларов за судебные издержки, а Эмбер Хёрд - 2 миллиона долларов.

Напомним, что судебный процесс по делу о диффамации должен был начаться еще в 2019 году, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Дело ведется с апреля 2022 года. В общей сложности заседатели заслушали свыше ста часов показаний. По цитируемости данное дело обошло даже украинский кризис.

Юристы Джонни Деппа подали в суд на Хёрд за клевету на сумму $50 млн из-за статьи американки для издания The Washington Post 2018 года. В материале СМИ актриса назвала себя "публичной персоной, представляющей домашнее насилие". Из-за таких слов ее бывший супруг лишился контракта с компанией Warner Bros. на серию фильмов "Фантастические твари".

Карен Шахназаров рассказал, что хотел снять Джонни Деппа в своем фильме.

Фото и видео: YouTube / Law&Crime Network