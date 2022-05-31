Карен Шахназаров рассказал, что хотел снять Джонни Деппа в своем фильме

Российский режиссер Карен Шахназаров рассказал, что хотел снять американского актера Джонни Деппа в своем фильме. Соответствующее заявление деятель культуры сделал в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube-канале. По словам гостя программы, он планировал пригласить иностранца на роль англичанина в одну из своих картин. Он не стал уточнять, о какой именно своей работе говорит.
Если говорить про хиты, то мне больше нравятся "Пираты Карибского моря" с Джонни Деппом. Я хотел пригласить его, если бы не началось... У меня была роль для него. Думаю, он бы согласился.
Карен Шахназаров, режиссер
В ответ на это заявления Ксения Собчак сообщила, что ей было бы интересно посмотреть на Деппа вместо Олега Басилашвили в киноленте "Курьер". Шахназаров добавил, что лучше Басилашвили американец бы не сыграл, так как журналистка сравнила Деппа и великого артиста. Джонни Деппа режиссер считает хорошим актером, но не великим.
Джонни Депп отказался сниматься в шестой части "Пиратов Карибского моря".
Фото и видео: YouTube / Осторожно: Собчак
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