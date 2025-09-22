Карен Шахназаров – о современном кинематографе и судьбе "Ленфильма"

Шахназаров подтвердил своё участие в телевизионных дебатах, отметив, что не стремится специально стать участником таких обсуждений, однако видит в них интересную возможность выразить своё мнение о политических процессах.

Директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров поведал "Петербургскому дневнику" о своём мнении касательно ряда вопросов, связанных с российским кинематографом.

Отвечая на вопрос о ремейках классических фильмов, таких как недавний перезапуск ленты "Москва слезам не верит", режиссёр выразил равнодушие к подобным инициативам, подчеркнув невозможность воспроизвести успех оригиналов. По его словам, если создателям интересны ремейки и они располагают средствами для этого, запретить их создание нецелесообразно. Каждый зритель вправе самостоятельно решать, смотреть ли подобные проекты.

Шахназаров подтвердил своё участие в телевизионных дебатах, отметив, что не стремится специально стать участником таких обсуждений, однако видит в них интересную возможность выразить своё мнение о политических процессах. Будучи сыном известного советского учёного-политолога, он глубоко заинтересован в общественно-политических аспектах жизни страны.

Говоря о судьбе студии "Ленфильм", Шахназаров осторожно заметил, что сомневается в способности этой небольшой студии восстановить утраченные позиции, поскольку её производственные мощности крайне ограниченны. Самостоятельно расширить студию сложно, учитывая специфику акционерного статуса "Ленфильма". Директор выразил надежду на положительные изменения, понимая сложность задачи возвращения прежнего уровня популярности.

Обсудив тематику специального военного положения, Шахназаров предположил, что настоящее качественное искусство, подобное знаменитым произведениям времен Великой Отечественной войны, появится лишь спустя некоторое время после завершения военных операций, когда участники боевых действий получат возможность заняться творческой работой.

В завершении беседы он упомянул о запуске собственного творческого проекта — драмы "Выжить во льдах", основанной на реальных событиях из истории советской науки, а также намекнул на возможное начало работы над новым проектом осенью, подробности которого пока предпочитает держать в секрете.

Фото: Мосфильм